قناة لبنانية: الهجوم الإسرائيلي على إيران بات وشيكا

قال مصدر أمريكي مطلع في تصريح لقناة "mtv" اللبنانية مساء اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يبدأ قريبا جدا.

موعد الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران



ولم يحدد المسئول الكبير الموعد، لكنه قال إن العجلات بدأت تتحرك إلى الوراء.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل مصممة على التحرك ضد إيران، والرد على 201 صاروخ أطلقتها طهران هذا الأسبوع على إسرائيل.

وأشارت إلى أن إسرائيل تدرك الضيق الذي تعاني منه إيران، في أعقاب الضرر الذي لحق بحماس وحزب الله، مشيرة إلى أن تل أبيب تقدر أن هذه الفرصة لن تتكرر، قبل أن تستعيد إيران قدراتها وتبني قدرات جديدة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الاستعدادات للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني جارية، وستكون العواقب خطيرة وكبيرة.

تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني

في غضون ذلك، وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل بهدف تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأمس دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى التفكير في بدائل أخرى غير استهداف المنشآت النفطية لتوجيه ضربة انتقامية إلى إيران، لافتا إلى أن تل أبيب لم تقرر طريقة ردها بعد.

وقبل ذلك شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لا تعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل تقدم لها المشورة، مشيرا إلى مناقشة إمكانية توجيه ضربة ضد منشآت النفط الإيرانية.