متحدث جيش الاحتلال في ذكرى طوفان الأقصى: الحرب لها ثمن باهظ

قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بمسيرات.

استعداد الاحتلال الإسرائيلي

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل: قواتنا منتشرة ومستعدة لأي تطورات في ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

تدمير أهداف لحزب الله

وأضاف: دمرنا 2000 هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض ودمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل.

اغتيال محمد حسين علي المحمود

وزعم جيش الاحتلال اغتيال محمد حسين علي المحمود، الذراع التنفيذية لحماس في لبنان.

قصف مكثف على جنوب لبنان



وقال إن ذلك جاء، بعد قصف مكثف على جنوب لبنان، وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية في بيروت 6 مرات على الأقل خلال 20 دقيقة، وتم استهداف برج البراجنة في الضاحية بأربعة صواريخ، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية ولبنانية.



جيش الاحتلال يزعم العثور على مخازن أسلحة جنوب لبنان



كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مخازن أسلحة داخل منازل في جنوب لبنان.

ووثق مقطع فيديو، الدمار الهائل التي خلفته الغارات الإسرائيلية على الضاحية في بيروت.