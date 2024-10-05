إعلام عبري: اندلاع 135 حريقا بشمال إسرائيل بسبب قصف حزب الله
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن أكثر من 135 حريقا اندلعت في شمال إسرائيل خلال فترة الأعياد بسبب قصف حزب الله، وتعاملت طواقم الإطفاء مع 80 منها.
صواريخ حزب الله تحرق شمال إسرائيل
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حرائق ضخمة اندلعت في منطقة شلومي التابعة للجليل الأعلى المحتلة، بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان.
اندلاع حرائق في شمال إسرائيل
ومن جانبها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن النيران اندلعت في المنطقة وجراج السيارات الخاص بها، مؤكدة أن أربع فرق إطفاء تعمل في المناطق، ولم تتم السيطرة على الحريق بعد.
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