جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني
الهجوم الإيراني، كشف دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الضرر الذي لحق بالجيش الإسرائيلي جراء الهجوم الإيراني.
إصابة قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية
وقال “هاجاري” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إن الهجوم الإيراني أصاب قاعدة نيفاتيم لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو.
استهداف القواعد الجوية الإسرائيلية
وأكد أنه تم استهداف قاعدتين جويتين إسرائيليتين في الهجوم الإيراني الأخير.
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