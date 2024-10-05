السبت 05 أكتوبر 2024
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إقبال جماهيري كبير على فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

جانب من الإقبال الجماهيرى
جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو

أشاد الفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بالإقبال الجماهيري الكبير الذى تشهده عروض المهرجان، والتي تقام بالحدائق العامة والمتنزهات.

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شعب الإسماعيلية ذواق للفن 

وأشار إلى أن اصطفاف مواطني الإسماعيلية من مختلف الأعمار أمام مسارح عروض المهرجان، يدل على وعي جمهور الإسماعيلية وتمتعه بحس فني وذوق رفيع.  

جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو
جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو

إقبال ساحق على العروض الفنية    

 

وكانت قد شهدت العروض الفنية الخاصة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين إقبالا غير مسبوق من المواطنين الذين جاءوا للتعرف على الفنون الفلكلورية المتنوعة التي تقدمها العروض، بالإضافة إلى التعرف على التراث الثقافي والشعبي لبعض الفرق العربية والأجنبية.

 

 

جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو
جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو
جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو
جانب من الإقبال الجماهيرى على العروض، فيتو

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية والذى تستضيفه محافظة الإسماعيلية خلال تلك الفترة والذى يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.  

 

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية   

 

وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.   

ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

 

 

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