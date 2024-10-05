صحة الإسماعيلية تتابع إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية (صور)

تواصل الفرق التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، مرورها اليومي على المدارس، وذلك للتأكد من سلامة بيئة المنشآت التعليمية.

التأكد من سلامة البيئة التعليمية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن ذلك يأتي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

وتواصل فرق الطب الوقائي المرور على المنشآت التعليمية للتأكد من سلامة البيئة الداخلية والخارجية بالمدارس بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على جودة العملية التعليمية وصحة الطالب والمعلم.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تهدُف لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.



جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو



رفع الوعي الصحي لدي الطلاب

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي إلى قيام فرق الطب الوقائي بالإدارات الصحية برفع الوعى الصحى لدى الطلاب والعاملين والتنبيه على أهمية غسل الأيدى وضرورة الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية والحد من إنتشارها.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

وذلك وفقا لخطة الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية والتى تهدف لتحسين جودة البيئة الصحية والحفاظ على صحة الطلاب من أى مرض مُعدى.

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