رفع 256 حالة إشغال طريق خلال أسبوع بالإسماعيلية (صور)

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 256 حالة إشغال طريق، وتحرير 54 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

جهود حي أول فى رفع الاشغالات

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول برفع ٢٠٣ إشغال طريق من منطقه نمرة ٦ عبارة عن " ١٦٨ كرسي، ٣٠ ترابيزة، ٣ شعلة، أنبوبتي بوتاجاز".

جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو

جهود الوحدة المحلية لحي ثان

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، برفع ٢٥ حالة إشغال طريق من عدة مناطق منها "شارع العشريني، السكة الحديد، شارع شبين الكوم" بالإضافة إلى تحرير ٢٠ مخالفة إشغال طريق.

جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو

مركز ومدينة فايد

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع الإشغالات من طريق البلاجات ومراجعة تراخيص تصاريح الإشغالات والتند بالإضافة إلى رفع الإشغالات من أمام المحال التجارية والباعة الجائلين.

مركز مدينة القنطرة شرق

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، بتوزيع إنذارات على الأكشاك المخالفة بنطاق المدينة القديمة.



جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملات إزالة التعديات، فيتو



مركز ومدينة القصاصين

كما تم رفع الإشغالات من نطاق مركز ومدينة القصاصين حيث تم رفع عدد من الإشغالات من نطاق شوارع "المعاهدة، المستشفى العسكري، السكة الحديد" بالإضافة إلى رفع الإشغالات من قرى "المحسمة، وأم عزام".

مركز ومدينة التل الكبير

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من ٢٨ حالة إشغال طريق، وتحرير ٢٨ محضر بنطاق "الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد"، عبارة عن "كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، إطارات سيارات"، بالإضافة لتحرير ٦ مخالفات لعدد من السيارات لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

