السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تزور منطقة البحيرات المرة (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بالتعاون مع إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، الفرق الأجنبية والعربية المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وتم تنظيم يوم ترفيهي على شاطئ البحيرات المرة.  

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شاطئ البحيرات المرة 

 استمتعت الوفود العربية والأجنبية بالمدينة، وقضوا وقتًا ممتعًا بإحدى القرى السياحية المطلة على شاطئ البحيرات المرة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات المحافظ 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنظيم جولات وبرامج سياحية للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، والترويج للمحافظة سياحيًّا.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية  

وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.   

ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

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