رفع كفاءة مكاتب الصحة بإدارتى الإسماعيلية والتل الكبير (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة منشآت الرعاية الأولية تم توريد فرش طبي جديد لمكتب صحة جنوب بإدارة الإسماعيلية الصحية ومكتب صحة التل الكبير بإدارة التل الكبير الصحية.

وذلك بدعم من قطاع الوقائي والصحة العامة بالوزارة ؛لضمان التحسين المستمر في منظومة الرعاية الصحية.

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

تقديم العديد من الخدمات

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن مكاتب الصحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها التطعيمات الروتينية للمواليد الجدد،التطعيم الدولي للسفر خارج البلاد،تطعيم الحجاج والمعتمرين وملفات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات.

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

إشادة بجهود الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية

وأشادت "مصطفى" بجهود الفريق الطبي بوحدات الرعاية الأولية والكوادر الطبية والإدارية وفِرَق التمريض ؛من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية.

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

رفع كفاءة مكاتب الصحة بالإسماعيلية، فيتو

كما وجهت الشكر لكل من فريق مكتب الصحة التابع لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والذى يضم كل من الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة، والدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، والدكتور عبدالرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية والدكتورة مارينا ماهر مسئول مكتب صحة إدارة الإسماعيلية، وأحمد إبراهيم مراقب مكاتب صحة إدارة التل الكبير.

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