انتشال جثة طفل غرق في ترعة الدريسة بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثة طفل سقط في ترعة الدريسة في أبو عطوة بالإسماعيلية.

إخطار بسقوط طفل بترعة الدريسة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغا من الأهالي بمنطقة الدريسة بأبو عطوة بغرق طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في ترعة الدريسة.

انتقال فريق الإنقاذ النهري

على الفور انتقل فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ حيث نجحوا في انتشال جثة الطفل ونقلها إلى ثلاجة مستشفي جامعة قناة السويس.

تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة

ومن جهة أخرى تم تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونجحت فرقة من الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق من انتشال جثة شاب، بعد غرقه في ترعة مياه الإسماعيلية.

إخطار بغرق شاب

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت اخطارا بغرق شاب في ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة أبوصوير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب البلاغ، كما دفعت شرطة الإنقاذ النهرى والمسطحات النائية بفرقة من رجالها لانتشال الشاب الغريق.

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل الشاب

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الشاب الغريق بعد عدة دقائق من وصولها إلى مكان الحادث وتبين أن الشاب كان يحاول السباحة في مياه الترعة للتبرد من ارتفاع درجات الحرارة ولكنه لم يكن يجيد السباحة فجرفه تيار الترعة مما أدى إلى غرقه.

ومن جهة أخرى دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفي غرقا إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة.

وتبين أن المتوفى يدعى أحمد إبراهيم من عزبة شعيب وتم نقل جثمانه إلى تلاجة مستشفي الجامعة

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