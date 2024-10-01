وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد المعمل المشترك والترصد البيئي (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، جولة تفقدية بالمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي بمستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة، الدكتورة إيمان عرابى مدير المعمل المشترك ودكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

تأتى الجولة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد أقسام المعامل

وتفقدت وكيل وزارة الصحة، أقسام المعمل المشترك لمتابعة إنتظام سير العمل وفحص العينات، الأمان المعملى وجودة معامل الإختبار وتواجد العاملين بالمعمل والتأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء فحوص الأغذية والمياه وعدم وجود أى معوقات للعمل وذلك لضمان صحة المواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تعريف وتوعية المواطنين

وخلال الجولة وجهت وكيل وزارة الصحة بتوعية وتعريف المواطنين بالخدمات المعملية التى يقدمها المعمل ومنها الفحوصات الاكلينكيه للمرضى كتحليل الفيروسات وصور الدم وتحليل كيمياء الدم،إستخراج الشهادات الصحية للعاملين بالأغذيه وفحص المنتجات الغذائية والمياه،تحليل متبقيات المعادن الثقيله والمبيدات والسموم الفطرية والمبيدات بالغذاء والمياه والصرف الصناعى.

زيارة معمل الرصد البيئي

وتابعت بزيارة معمل الرصد البيئي المختص برصد ملوثات الهواء والمياه وإطمأنت على أعمال الرصد البيئى وإتطلعت على خطة عمل المعمل في الفترة القادمة،مشيدة بالجهد المبذول من العاملين بالمعمل المشترك والرصد البيئي ودورهما البارز فى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

وفى ختام الزيارة إجتمعت مع الدكتور محمد الشحات مدير مستشفي حميات الإسماعيلية وفريق إشراف مديرية الصحة ؛لمناقشة خطة العمل بالمستشفى بالمرحلة القادمة وحل أى شكاوى او معوقات للعمل للوصول لأفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنه للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة فريق إشراف مديرية الصحة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، دكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل، دكتورة داليا نور الدين مدير إدارة مكافحة العدوى،دكتورة دينا يسرى مدير إدارة الجودة،دكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية،دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة،دكتورة جوليا محمود عضو مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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