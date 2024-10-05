الدوري الألماني، باير ليفركوزن يتقدم بثنائية أمام هولشتاين كيل بالشوط الأول

الدوري الألماني، تقدم فريق باير ليفركوزن الألماني علي نظيره هولشتاين كيل بنتيجة 2ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وتقدم باير ليفركوزن مبكرا في المباراة بعدما سجل فيكتور بونيفاس هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، ثم بعد مرور 4 دقائق أضاف هوفمان الهدف الثاني، وشهدت الدقيقة 27 هدف ثالث لليفركوزن قبل أن يتم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع أحرز جيشويل هدف هولشتاين كيل الأول.

تشكيل باير ليفركوزن أمام هولشتاين كيل

ترتيب باير ليفركوزن وهولشتاين كيل

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل هولشتاين كيل المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

صراع مرموش وهاري كين

يدخل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، في صراع خاص مع عمر مرموش مهاجم آنتراخت فرانكفورت على اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني.

وأصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت ينجح في تسجيل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري، ويتصدر ترتيب الهدافين حاليًا ومن خلفه يأتي كين برصيد 5 أهداف.

وعند النظر إلى المساهمة التهديفية بإضافة صناعة الأهداف، ساهم الثنائي في تسجيل 9 أهداف هذا الموسم.

في آخر 11 مباراة بينهما في البوندسليجا فاز البايرن بفارق 4 أهداف أو أكثر 4 مرات، وحقق فرانكفورت الأمر ذاته مرتين.

كما أن سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بينهما متقارب للغاية بفوز كل فريق 3 مرات والتعادل مرة واحدة في آخر 7 مباريات.