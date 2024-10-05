مرموش يتحدى هاري كين، لقب هداف الدوري الألماني يشعل مواجهة دورتموند وبايرن

يدخل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، في صراع خاص مع عمر مرموش مهاجم آنتراخت فرانكفورت على اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الفريقين معا غدا الأحد في إطار منافسات الدوري الألماني البوندسليجا.

صراع مرموش وهاري كين

وأصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت ينجح في تسجيل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري، ويتصدر ترتيب الهدافين حاليًا ومن خلفه يأتي كين برصيد 5 أهداف.

وعند النظر إلى المساهمة التهديفية بإضافة صناعة الأهداف، ساهم الثنائي في تسجيل 9 أهداف هذا الموسم.

في آخر 11 مباراة بينهما في البوندسليجا فاز البايرن بفارق 4 أهداف أو أكثر 4 مرات، وحقق فرانكفورت الأمر ذاته مرتين.

كما أن سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بينهما متقارب للغاية بفوز كل فريق 3 مرات والتعادل مرة واحدة في آخر 7 مباريات.

