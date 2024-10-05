السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

جمع التحريات حول العثور على شاب غرق في النيل بالعجوزة

العثور علي جثة شاب
العثور علي جثة شاب غرقا في العجوزة،فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جمع التحريات والمعلومات حول واقعة العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة من خلال فريق بحث للوقوف على أسباب سقوطه بالنهر والتاكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت بلاغ ورد من النجدة لرئيس مباحث العجوزة يفيد بالعثور علي جثة شاب طافية علي نهر النيل وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق في نهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

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بمديرية امن الجيزة نهر النيل شرطة العجوزة جثة شاب طفاية علي نهر النيل

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