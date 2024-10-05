تفاصيل صلح أسرة شيبة مع بلوجر شهير وزوجته في القاهرة

أنهى محمود شيبة، نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، خلافه مع البلوجر ياسر وزوجته بالتنازل عن محضر التعدي على الخصوصية الذي سبق وحرره محامي محمود شيبه ضد البلوجر بمديرية أمن القاهرة وذلك بعدما تقدم البلوجر باعتذار للفنان.

عن الواقعة التي تسبب في خلاف بينهما وهي قيام البلوجر ياسر أحمد وزوجته بنشر صورة للفنان أحمد شيبه وهو نائم داخل طائرة متجهة إلى قطر، حيث ظهر الفنان أحمد شيبة في المقعد الخلفي وهو نائم، وعلق عليها البلوجر “فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر”.

تلك الواقعة التي عبر عنها محمود شيبه قبل تنازله عن المحضر.. باستيائه من هذا التصرف من خلال حسابه على "تيك توك"، حيث قال: "فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر، وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب، الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية الحدود".

وأكد محمود في تصريحاته: “أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع ممكن تكون شايفه مضحك، بس هو ميتشافش مضحك”.

وفيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية، ومش جدعنة ولا رجولة. المحامين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية، إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم".

وكان المحامي الخاص بمحمود شيبة قد تقدم ببلاغ بمديرية أمن القاهرة ضد البلوجر ياسر أحمد وزوجته بتهمة انتهاك خصوصية الفنان أحمد شيبة.