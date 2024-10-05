السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل صلح أسرة شيبة مع بلوجر شهير وزوجته في القاهرة

الفنان الشعبي أحمد
الفنان الشعبي أحمد شيبة

أنهى محمود شيبة، نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، خلافه مع البلوجر ياسر وزوجته بالتنازل عن محضر التعدي على الخصوصية الذي سبق وحرره محامي محمود شيبه ضد البلوجر بمديرية أمن القاهرة وذلك بعدما تقدم البلوجر باعتذار للفنان.  

عن الواقعة التي تسبب في خلاف بينهما وهي قيام  البلوجر ياسر أحمد وزوجته بنشر صورة  للفنان أحمد شيبه وهو نائم داخل طائرة متجهة إلى قطر، حيث ظهر الفنان أحمد شيبة في المقعد الخلفي وهو نائم، وعلق عليها البلوجر “فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر”.

تلك الواقعة التي عبر عنها محمود شيبه قبل تنازله عن المحضر..  باستيائه من هذا التصرف من خلال حسابه على "تيك توك"، حيث قال: "فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر، وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب، الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية الحدود".

وأكد محمود في تصريحاته: “أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع ممكن تكون شايفه مضحك، بس هو ميتشافش مضحك”.

وفيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية، ومش جدعنة ولا رجولة. المحامين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية، إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم".

وكان المحامي الخاص بمحمود شيبة قد تقدم ببلاغ بمديرية أمن القاهرة ضد البلوجر ياسر أحمد وزوجته بتهمة انتهاك خصوصية الفنان أحمد شيبة.

المعمل الجنائي يفحص حريق في المرج

محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان الشعبي احمد شيبة البلوجر ياسر وزوجته البلوجر ياسر أحمد وزوجته الفنان احمد شيبة قطر

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يفحص حريق في المرج

محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

مثلث وطفاية ومبايعة، أبرز شروط ترخيص سيارات النقل والأجرة

خد فلوسي وهجرني وتزوج عليا وقالي بكرهك، موظفة ترفع دعوى طلاق للضرر بمحكمة زنانيري

بسبب كلب حراسة عقر طفلا، القبض على مسئول الأمن بكمبوند شهير في التجمع

تسيير الحركة المرورية بدائري السلام بعد حادث تصادم

زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتي طردتني من المنزل بالقوة وحرمتني من رؤية أبنائي لمدة عام ونصف

أمام أعين المدرسين، ولي أمر طالب يقتحم مدرسة بالشيخ زايد ويعتدي على تلميذ

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

السنوار ظهر أخيرا، كيف قرأ الأمريكان عقل زعيم حماس الجديد؟

ناقدة أدبية: أسعار تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير “عيب”

خطوات حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

خبير بالشأن الأفريقي يكشف الرسائل المستهدفة من تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة

أسعار اللحوم الكندوز ترتفع في الأسواق

منوعات

المزيد

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية