ضبط قائد سيارة نقل متهم بدهس عامل في مدينة نصر
نجحت قوات أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة نقل متهم بقتل عامل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ وأنه لاذ بالفرار خشية التعدي عليه بالضرب من الأهالي وتحرر المحضر اللازم، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية كانت بوصول إخطار من غرفة عمليات النجدة لرئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهة الأمنية والتي تبين لها قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته"، وفر السائق هاربًا تاركًا السيارة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.