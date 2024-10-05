السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط قائد سيارة نقل متهم بدهس عامل في مدينة نصر

ضبط قائد سيارة نقل
ضبط قائد سيارة نقل متهم بدهس عامل

نجحت قوات أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة نقل متهم بقتل عامل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ وأنه لاذ بالفرار خشية التعدي عليه بالضرب من الأهالي وتحرر المحضر اللازم، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بوصول إخطار من غرفة عمليات النجدة  لرئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهة الأمنية والتي تبين لها قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته"، وفر السائق هاربًا تاركًا السيارة.

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أمن القاهرة للنيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر اللوادر

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