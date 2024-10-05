الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بكرداسة

دفعت قوات الحماية المدنية بأمن الجيزة منذ قليل بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب، بمنطقة أبو رواش، خلف القرية الذكية، بدائرة مركز كرداسة، ونجحت في السيطرة عليه، وتجري الآن عمليات التبريد بموقع الحادث ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص آثار الحادث للوقوف على أسبابه.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بشارع الندا، بمنطقة أبو رواش، بنطاق مركز شرطة كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، خلف القرية الذكية، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل مخزن أخشاب، وحاصرت القوات ألسنة اللهب لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات المخزن.