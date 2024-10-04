الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

هاشم صفي الدين، فيتو
هاشم صفي الدين، فيتو

زعمت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة بمقتل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

جيش الاحتلال يدعي اغتيال هاشم صفي الدين

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مسئول الاستخبارات في حزب الله كان هو أيضا في المخبأ الذي قصف أمس، ولم يعرف مصيره.

محاولة اغتيال هاشم صفي الدين في بيروت

وفي وقت سابق، اليوم قال مسئول إسرائيلي إن هاشم صفي الدين كان في مخبأ عميق تحت الأرض ولم يتضح بعد ما إذا كان قُتل في الضربة التي استهدفته في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

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