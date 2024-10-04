كان في مخبأ عميق تحت الأرض، شكوك بشأن مصير هاشم صفي الدين بعد الضربة الإسرائيلية

قال مسؤول إسرائيلي الجمعة إن هاشم صفي الدين، القيادي في حزب الله اللبناني، وأحد المرشحين لخلافة حسن نصر الله، كان في مخبأ عميق تحت الأرض ولم يتضح بعد ما إذا كان قد قُتل في الضربة التي استهدفت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وفق ما نقله مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل باراك رافيد إن الضربة وقعت في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث توجد العديد من مجمعات حزب الله.

وقال مراسل الموقع في منشور على منصة "أكس" إن ضربة إسرائيلية استهدفت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، صفي الدين، وذلك نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن كانت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت صفي الدين كانت أكبر بكثير من تلك التي اغتالت حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

وقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدا من مطار بيروت الدولي"، مشيرا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نقل مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن مصدر إسرائيلي القول إن ضربة شنتها إسرائيل قبل قليل على بيروت استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

وقال مصدر بوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إن ضربة إسرائيلية واحدة على الأقل وقعت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قرب مطار بيروت الدولي.

وانطلقت صفارات الإنذار في بعض السيارات في ضواحي بيروت من شدة الدوي الذي أحدثته الغارات.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، قتل فيها المئات وأصيب الآلاف.

كما أعلنت إسرائيل الإثنين أنها بدأت عملية برية في جنوب لبنان، لم تسفر عن تقدم ميداني يذكر حتى الآن.

واغتيل زعيم حزب الله حسن نصر الله الجمعة، في غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "المقر المركزي" للحزب في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن 37 شخصًا قتلوا وأصيب 151 من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.