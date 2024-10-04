الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

احتفالا بنصر أكتوبر، أنشطة متنوعة بثقافة الإسماعيلية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية، فيتو

شهدت المواقع الثقافة في محافظة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية متنوعة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد برعاية وزارة الثقافة.  

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ندوة عن أكتوبر ببيت ثقافة التل الكبير 

ونظم بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية بعنوان أكتوبر النصر بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ضمن نشاط مبادرة بداية ببيت ثقافة التل الكبير إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع. 

جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية، فيتو

ورشة حكي بموقع حي السلام 

كما أقيمت ورشة حكى بعنوان رعاية المسنين وحقوقهم فى الإسلام ضمن نشاط الثقافة العامة بموقع حى السلام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمسنين بالتعاون مع وزارة الأوقاف القى المحاضرة الشيخ أشرف السعيد وذلك بمدرسة الجلاء، إشراف محسن كمال مدير الموقع. 

جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو

مسابقة رسم بمكتبة أبوصوير 

ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية بدار أحباب الرحمن، مسابقة رسم عن حرب أكتوبر بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، كما شملت فعاليات المسابقة الحديث عن حرب السادس من أكتوبر المجيد، وتعريفهم بنتائج ذلك الانتصار العظيم وتحرير سيناء الغالية من يد العدو الإسرائيلي، تنفيذ عبد الرحمن فراج، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.  

جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو

ورشة فنية بقصر الثقافة 

كما نظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية بعنوان عمل أشكال طائرات من الورق بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ضمن نشاط الطفل تنفيذ سهى حسن، إشراف إسلام البنا مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، ومحاضرة بعنوان وبالوالدين احسانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد بالتعاون مع وزارة الأوقاف ألقى المحاضرة الشيخ مصطفى منير. 

جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو
جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية،فيتو

كما أقامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة بمناقشة كتاب (المشير أحمد إسماعيل) وناقشت الكتاب راندا عبد الفتاح أمينة المكتبة العامة وتحدثت عن دور المشير أحمد إسماعيل فى وضع خطة الحرب ودوره الكبير فى تحقيق النصر لمصر وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وفي بيت ثقافة الشيخ زايد أقيم معلومة ورسمة عن السلام ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد وذلك بمدرسة  النيل الرسمية للغات، إشراف سارة حسن مديرة الموقع.

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