محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن بمبادرة "بداية" وحملات طرق الأبواب (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية لتنمية الإنسان" والتي أطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

تنفيذ فعاليات المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية

ومن جانبها، قالت مها الحفناوى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم عقد ندوة مودة "المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية" بجمعية تنمية المجتمع بقرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب، استهدفت نحو ٦٠ من مواطني القرية وتناولت عدة محاور أهمها التواصل الإيجابي ودوره في استمرار الزواج وكذلك أهمية تنشئة الأطفال في بيئة اجتماعية سليمة وسعيدة قائمة على التفاهم.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

الهدف من مبادرة مودة

وتسعى مبادرة مودة إلى تزويد الشباب من الجنسين بالمهارات والمعارف ورفع درجة الوعي لدي الشباب المقبلين على الزواج.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

استمرار حملات طرق الأبواب

وأكدت الحفناوي استمرار حملات طرق الأبواب للتوعية في كافة المجالات والتي تقوم بها الرائدات الريفيات بالإدارات الاجتماعية الثمانية.

جانب من الفعاليات،فيتو

وأشارت إلى أهمية دورهم فى العمل التطوعي بمختلف مؤسسات الرعاية.

كما تم تنفيذ نشاط رياضي، كاراتيه، بجمعية خدمة المجتمع بالعباسي للأطفال ضمن مبادرة "بداية"، المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية وبناء الإنسان، والتي تهدف إتاحة الفرص للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واع ومثقف.