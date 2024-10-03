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اقتصاد

ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

أسعار القمح المستورد
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد ارتفاعًا في الأسواق، تراوح ما بين 150 إلى 250 جنيهًا في الطن، كما ارتفع سعر الدقيق بنحو 200 جنيه في الطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11700 جنيهًا للطن، بارتفاع 150 جنيهًا عن سعره السابق.

وبلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11900 جنيهًا للطن، بارتفاع 250 جنيهًا عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% نحو 11650 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 13700 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

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استقرار أسعار القمح المستورد وانخفاض الدقيق نحو 200 جنيه بالأسواق

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طن الدقيق يسجل 14 ألف جنيه وهذه أسعار القمح المستورد بالأسواق

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تباين أسعار القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

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