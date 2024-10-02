تخفيضات تصل لـ 30%، محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات بسبب التغيرات المناخية والتغيرات الاقتصادية العالمية.



جاء ذلك بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

تخفيضات تصل لـ 30% بمنافذ المنصورة الدائمة



وأشار " مرزوق " إلي أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو توفير جميع السلع والمنتجات للمواطن البسيط، بأسعار تنافسية أقل من السوق الخارجي للعمل علي خفض الأسعار قدر المستطاع.



وأوضح " المحافظ " أن المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 15 % إلي 30 % عن سعر السوق الخارجي.



وأكد اللواء " مرزوق " أن هدفنا دعم وتطوير المعارض لمواكبة تغييرات السوق، بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع كبير في بعض أسعار المنتجات الزراعية.



كما أشار " المحافظ " الي أن تقليل تكلفة توفير السلع الأساسية هي أولى اهتماماتي لرفع المعاناة عن المواطن الدقهلاوي، وهناك تنسيق كامل بين مديرية التموين والغرفة التجارية في هذا الشأن.



توفير المنتجات من المزارعين مباشرةً لبيعها في المعارض.

كما أكد " مرزوق" علي أن توفير المنتجات من المزارعين مباشرةً لبيعها في المعارض ضروري للقضاء على ارتفاع اسعار السلع لأن وصول السلعه الي المعرض أو المنفذ عن طريق التجار تؤدي إلي زيادة في سعر المنتجات بسبب انتقالها من شخص لشخص وزيادة تكلفة النقل.



وقال " المحافظ " إن الحفاظ علي سعر تنافسي للخضروات الأساسية هدفي لاستمرار وتطوير منافذ البيع لأن المنتجات الزراعيه بكافة أنواعها وخاصة منتج ( الطماطم) قد ارتفع سعره بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخيه.

السلع الأساسية بأسعار تنافسية هو عنصر فعال لإعادة التوازن للسوق المصري



كما قال " مرزوق " إن التوسع في المعارض والمنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار تنافسية هو عنصر فعال لإعادة التوازن للسوق المصري، لأن ذلك يؤدي حتمًا الي خفض الأسعار في الأسواق الخارجيه نتيجة اقبال المواطنين علي المعارض والمنافذ لشراء السلع والمنتجات منها.

اتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد كل من سيحاول التلاعب بالأسعار



وشدد " المحافظ " على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يحاول التلاعب بالأسعار داخل المعارض والمنافذ واستبداله فورًا بعارض آخر، مشيرًا إلي أن هذه المعارض تم تخصيصها للعارضين بالمجان مقابل بيع المنتجات والسلع مقابل هامش ربح منخفض.

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