الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين: دعم القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح
ads

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فرع سلسلة "هايبر وان" ماركت بمدينة بدر.

ويأتي هذا الإفتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة.

 

وخلال الافتتاح، أكد وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

ولفت وزير التموين إلى الاستمرار في تأمين  المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية  لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين توفير السلع

مواد متعلقة

التموين: 20 مليون جنيه إجمالي مبيعات أهلا مدارس بمنطقة السواح

التموين: تجهيز 16 مقرا لبيع الخضراوات وطرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

الأكثر قراءة

قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

الإمارات: إلغاء رحلات الطيران إلى 3 دول عربية يومي 4 و5 أكتوبر

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

كولر يؤجل قراره بشأن تواجد محمد رمضان على دكة الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

إعلام عبري: حدث خطير في الشمال وطائرات مروحية تهرع إلى حدود لبنان

البيئة: منع إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتداولها في السوق السوداء

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية