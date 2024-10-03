وزير التموين: دعم القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فرع سلسلة "هايبر وان" ماركت بمدينة بدر.

ويأتي هذا الإفتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة.

وخلال الافتتاح، أكد وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولفت وزير التموين إلى الاستمرار في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا.