وزير التموين: دعم القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فرع سلسلة "هايبر وان" ماركت بمدينة بدر.
ويأتي هذا الإفتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة.
وخلال الافتتاح، أكد وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
ولفت وزير التموين إلى الاستمرار في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية