محافظ الفيوم يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، يشارك في المعرض عدد من التجار أبناء الفيوم.

جولة محافظ الفيوم داخل المعرض

تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشتمل السلع الغذائية الأساسية، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، ومنها منتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استمرارية المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لأن معارض "السلع والمواد الغذائية المخفضة" تساعد في تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفر متطلباتهم الحياتية والأساسية.

تخفيضات 20%علي كل السلع المعروضة

يذكر أن معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، يستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، ضمن مبادرة "مع الناس"، التي توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ما يقارب 20 %، ويحتوي المعرض علي كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويستمر المعرض لفترة طويلة لخدمة مواطني المحافظة. الغذائية بأسعار مخفضة.

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