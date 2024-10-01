الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جانب من المعروضات،
جانب من المعروضات، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، يشارك في المعرض عدد من التجار أبناء الفيوم.

جولة محافظ الفيوم  داخل المعرض

تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشتمل السلع الغذائية الأساسية، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، ومنها منتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استمرارية المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لأن معارض "السلع والمواد الغذائية المخفضة" تساعد في تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفر متطلباتهم الحياتية والأساسية.

تخفيضات 20%علي كل السلع المعروضة

يذكر أن  معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، يستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، ضمن مبادرة "مع الناس"، التي  توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ما يقارب 20 %،  ويحتوي المعرض علي كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويستمر المعرض لفترة طويلة لخدمة مواطني المحافظة. الغذائية بأسعار مخفضة.

إزالة 612 وصلة مياه شرب مخالفة في الفيوم

خريطة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم احتياجات المواطنين احتياجات المواطن اسعار مخفضة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السلع الأساسية السلع الغذائية المواد الغذائي المواد الغذائية جولة محافظ الفيوم محافظ الفيوم محافظة الفيوم منافذ بيع اللحوم

مواد متعلقة

إزالة 612 وصلة مياه شرب مخالفة في الفيوم

خريطة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 2-10-2024

نائب محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

الأكثر قراءة

وزير الدفاع الإيراني يكشف مفاجأة عن الصواريخ المستخدمة في الهجوم ضد إسرائيل

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يضرب النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

بغرامات مليونية، محمد رمضان يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يفضح أصحاب النفاق العالمي بسبب غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية