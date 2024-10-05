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اقتصاد

6 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيم التداول نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 أسهم قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات، بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 5.5 مليون جنيه. 
- الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 2.45 مليون جنيه. 
- بي أي جي للتجارة والاستثمار بقيمة تداول بلغت 2 مليون جنيه. 
- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليون جنيه. 
- الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 814 ألف جنيه.
-اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 489 ألف جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

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