فوائد زيت الزيتون، يحمي من الأورام السرطانية ويحل مشاكل البشرة والشعر

فوائد زيت الزيتون، للصحة عديدة، فهو أحد أهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ويشتهر بفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا في النظام الغذائي اليومي. وكذلك في العناية بالشعر والبشرة.



أهم فوائد زيت الزيتون للصحة



زيت الزيتون

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن زيت الزيتون ليس فقط مكونًا غذائيًا مميزًا، بل هو مصدر متعدد الفوائد الصحية التي تعزز من جودة الحياة بشكل عام، واستخدامه بشكل منتظم يمكن أن يُحسن من صحة القلب، الدماغ، الجهاز الهضمي، والبشرة، بالإضافة إلى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد زيت الزيتون للصحة.



غني بالدهون الصحية

زيت الزيتون يُعد مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة، وأبرزها حمض الأوليك الذي يُعتبر من الأحماض الدهنية الصحية للقلب. الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم مع زيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما أن هذه الدهون تُسهم في تحسين وظائف الخلايا وتقليل الالتهابات في الجسم.



يحتوي على مضادات الأكسدة

زيت الزيتون يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المهمة مثل البوليفينولات وفيتامين E، وهي مركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الأضرار للخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. مضادات الأكسدة هذه تُسهم أيضًا في تقوية الجهاز المناعي وتقليل الإجهاد التأكسدي.

تحسين صحة القلب

تُعتبر صحة القلب واحدة من أبرز الفوائد المعروفة لزيت الزيتون. الدراسات العلمية أظهرت أن الأشخاص الذين يتبعون الحمية المتوسطية الغنية بزيت الزيتون هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغيرهم. يساعد زيت الزيتون في تقليل ضغط الدم المرتفع، وهو عامل رئيسي في الوقاية من أمراض القلب. كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقلل من التجلطات الدموية.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

السكتة الدماغية تحدث عندما يتعرض الدماغ لخلل في تدفق الدم، ويُعتبر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من أبرز عوامل الخطر التي تساهم في حدوثها. أظهرت الدراسات أن استخدام زيت الزيتون بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 40%.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

من الفوائد المهمة لزيت الزيتون أنه يعزز من صحة الجهاز الهضمي. يساعد على تحسين الهضم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، كما يُسهم في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة والارتجاع المعدي المريئي. يحتوي زيت الزيتون أيضًا على مواد تُحفز على إنتاج الإنزيمات الهاضمة التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

فوائد زيت الزيتون للشعر

تحسين صحة البشرة والشعر

زيت الزيتون معروف بفوائده التجميلية حيث يُستخدم على نطاق واسع في العناية بالبشرة والشعر. يحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُغذي البشرة وتحميها من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة. زيت الزيتون يُساعد أيضًا في ترطيب الشعر وتقويته ومنع تساقطه، ويُستخدم كعلاج طبيعي للقشرة.

الوقاية من بعض أنواع السرطان

تشير الأبحاث إلى أن زيت الزيتون قد يلعب دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان الثدي والقولون. هذا يعود إلى احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات التي تُقلل من نمو الخلايا السرطانية. كما أن الدهون الصحية في زيت الزيتون تُسهم في تقليل الالتهابات العامة في الجسم التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لنمو السرطان.

تنظيم مستويات السكر في الدم

من الفوائد التي قد تكون غير معروفة للكثيرين أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري. الدهون الصحية في زيت الزيتون تساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالسكري.

تعزيز الصحة العقلية

تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام زيت الزيتون قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية. الدهون الصحية ومضادات الأكسدة الموجودة في الزيت قد تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت الزيتون في تحسين الذاكرة والتركيز.

دعم فقدان الوزن

رغم أن زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية، إلا أن استخدامه بكمية معتدلة قد يساعد في فقدان الوزن. الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يُقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة. كما أن زيت الزيتون يُحسن من أداء عمليات الأيض.