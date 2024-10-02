أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-10-2024 في محافظة الفيوم

انخفضت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، وبلغت نسبة الانخفاض جنيهين، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 103 و115 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي الابيض ما بين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 135 جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 180 و185 جنبها وفي السوبر ماركت 210 جنيها، وكيلو الاوراك 100 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 183 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 125 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 183 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 183 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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