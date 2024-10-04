استخراج 134 بطاقة رقم قومي للمعيلات ضمن مبادرة بداية بأسيوط (صور)

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المديريات الخدمية والهيئات والشركات مستمرة في تنفيذ أنشطتها المختلفة بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" سواء في التوعية أو التدريب والتأهيل لكافة الفئات العمرية، مما يساهم في تحسين قدراتهم وتطوير مهاراتهم لتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواع يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

حملة "أخلاقنا الجميلة"

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة دشن حملة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" بهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية لبناء جيل راق أخلاقيا كما نظمت المكتبة بقيادة هاجر محروس عدة ندوات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية ومخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والإنسان، فضلًا عن توزيع شنط وأدوات مدرسية للطلاب وذلك بالوحدة المحلية بمركز الغنايم برئاسة محمود ياسين الدن رئيس المركز.

استخراج 134 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات

وأضاف المحافظ أنه تم استخراج 134 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقرية منقباد بمركز أسيوط بواسطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بقيادة الدكتورة مروة كدواني حيث تم تسليم الإستثمارات مجانًا والتعاون مع الأحوال المدنية وانتقال فريق العمل إلى أماكن تجمع السيدات فى القرية لاستخراج البطاقات وتم رفع الغرامات بالكامل عن السيدات.

تدريبات ريادة لتمكين السيدات اقتصاديًا

كما نظم فرع المجلس سلسلة من تدريبات ريادة لتمكين السيدات اقتصاديًا بقرى الحسانى والهدايا والشغبة والزاوية ودير درنكة بمركز أسيوط والتمساحية والتتالية والقصير والأنصار بمركز القوصية بإجمالي 625 سيدة مستهدفة علاوة على تنظيم معرض تحويشة بمركز شباب ديروط الشريف لعرض منتجات السيدات المشاركات ببرنامج تحويشة من قرى ديروط الشريف وصنبو ومساره وتوابعهم بمركز ديروط وقريتي بني شقير وبني شعران بمركز منفلوط وكان له أثر إيجابي على السيدات المشاركة في المعرض وتم تبادل الخبرات وتشجيع السيدات بباقي القرى على الإشتراك بالبرنامج ضمن خطة الشمول المالي بالدولة.

استمرار أنشطة مبادرة بداية بجميع مراكز الشباب

وأشار أبوالنصر إلى إستمرار أنشطة مبادرة بداية بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة حيث قام مركز التأهيل والتخاطب بمركز شباب موشا بجلسات تدريب وتعلم لأعضاء المركز فضلًا عن أنشطة ترفيهية وتعليمية عن طريق بعض الألعاب الهادفة بهدف تنمية قدراتهم الحسية والحركية في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم.

ولفت محافظ أسيوط إلى إنه تم تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة والمدربين والأخصائيين لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل (جلسات التخاطب وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسى)، بالإضافة إلى التقييم النفسي وجلسات توعية لأولياء أمور ذوي الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.