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محافظات

توفير 300 فرصة عمل جديدة لشباب أسيوط ضمن مبادرة "بداية"

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

 تواصل مديرية العمل بمحافظة أسيوط توفير فرص عمل لشباب المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

 

توفير فرص عمل واعدة للشباب

 وأكد محافظ أسيوط أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير فرص عمل واعدة للشباب، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفى إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

 

المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان

 وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" أتاحت العديد من الأنشطة والفعاليات فى عدة مجالات صحية وتعليمية وشبابية، مضيفًا أن توفير فرص العمل الواعدة للشباب كان من أهم أولويات الحكومة لدفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وقال المحافظ إنه تم وضع خطة طموحة لدعم تأهيل أبنائنا لسوق العمل وتمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم وتشجيعهم على الحصول على الوظائف التى تناسب إمكانياتهم ومهاراتهم، موضحًا أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات لتوفير فرص العمل فى مختلف القطاعات أو التدريبات التى توفرها للشباب على كل الحرف والمهن المختلفة.

 

توفير ٣٠٠ فرصة عمل للشباب

من جانبه أعلن على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل أنه تم توفير ٣٠٠ فرصة عمل للشباب بمشروعات شركة المقاولون العرب بأسيوط بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم وتحقق لهم حياة كريمة منها ١٠٠ نجار مسلح، و١٠٠ حداد مسلح، و١٠٠ عامل مساعد وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ودعمًا من الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة. 

وأشاد وكيل وزارة العمل بالدور الذى يقوم به محافظ أسيوط وتوجيهات وزير العمل لخلق فرص عمل جديدة ومستمرة لأبناء المحافظة لدفع مسيرة التنمية، وخلق حياة كريمة للشباب والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب

محافظة أسيوط تعلن إجراءات التقدم لـ 500 فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة

وأعلنت مديرية العمل أنه على من يرغب للالتحاق بمهنة نجار مسلح الإتصال بالسيد / علاء ثابت  ت/٠١٠٠٣٩٤٧٩١٨ ورقم/ ٠١٢٢٧٤٩٩٩٩٠، ومهنة حداد مسلح للتواصل بالسيد / جمال تادرس/٠١٠٣٣٦٦٧٢٥٨ ورقم/٠١٢٢٧٤٧٥٧٦٠ ومهنة عامل مساعد للتواصل بالسيد / أشرف سيد ٠١١١٠١٥٧٠٣١، ورقم٠١٢٨٧٦٢٦٩٢٠

وكانت مديرية العمل قد أعلنت مؤخرًا عن توفير 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على المهن الآتية ( معلمين بمدارس سمارت الدولية، مهندس ميكانيكا، فني تحاليل «علوم قسم كيمياء»، ومندوب مبيعات، وكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفين أمن، وأفراد أمن، وفني إنتاج، وعامل إنتاج، وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك).

 

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