الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات افتتاح مهرجان الفنون الشعبية(صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل ساعات من استضافة حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.  

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

 

صورة تليق بالمحافظة 

وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة ظهور حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين، بالصورة التي تليق بمحافظة الإسماعيلية وضيوفها ومواطنيها؛ للتعبير عن تاريخ وعراقة محافظة الإسماعيلية.
 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

وفي ختام جولته، حرص "أكرم" على اللقاء بعاملات النظافة وتشجيعهم والاستماع لطلباتهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

يشارك في المهرجان هذا العام 22 فرقة مصرية أجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

 

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