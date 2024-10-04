تنفيذ 12 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية جهودها للقضاء على الاشغالات والتعديات الواقعة على أراضي الدولة.

حيث تمكنت الحملات من تنفيذ 12 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1335 متر تقريبًا، وذلك خلال أسبوع.

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جهود مركز ومدينة الإسماعيلية

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد، وكانت الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، بقرية عين غصين.

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

الحالات التي تم إزالتها

فيما تمثلت الحالة الثانية، في إزالة فورية لمبنى غير مكتمل البناء، من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ٨٠ متر، بقرية الحجاز، وتمثلت الحالة الثالثة في فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوي، بناء بدون ترخيص، على مساحة ٢٥٠ متر تقريبًا، بمنطقة التعاون، وكذا الحالة الرابعة والتي تمثلت في عبارة عن فك شدة خشبية لبناء بدون ترخيص، بالدور الأول علوي، على مساحة ١٠٠متر تقريبًا، بعزبة جود بقرية الضبعية.

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جهود الوحدة المحلية لحي أول

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية، لبناء بدون ترخيص، بالدور السادس، على مساحة ١٠٠ متر، بحى الأسرة.

وتابعت الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة فورية لمبنى من غرفتين بدون ترخيص بالطريق الدائري.

مركز ومدينة أبوصوير

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بقريتي السبع آبار الشرقية والمنايف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لسملات خرسانية لمنزل (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١٣٠ متر.

والحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، بطول ٦٠ متر.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لإقامة قواعد خرسانية، بدون ترخيص على مساحة ١٨٠ متر بقرية أم ممشاق.

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لحفر أساسات، لعمل لبشة خرسانية على مساحة ٩٠ متر بمنطقة الكوع الصحابة بقرية الوادي الأخضر.

والحالة الثالثة، فكانت عبارة عن إزالة فورية والتصدى لمحاولة حفر أساسات (بناء مخالف)، على أرض زراعية، على مساحة ١٢٠ متر، بعزبة أبوعطوة بقرية ٣٠ يونية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض غير مأهول بالسكان، على مساحة ١٢٥ متر بقرية أبوعاشور، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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