الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ 12 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الإزالة
جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية جهودها للقضاء على الاشغالات والتعديات الواقعة على أراضي الدولة. 

قافلة بداية تقدم يوما ترفيهيا للعاملين بصحة الإسماعيلية (صور)

سكرتير الإسماعيلية يتابع أعمال “100 مليون صحة” بحديقة الشيخ زايد

حيث تمكنت الحملات من تنفيذ 12 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1335 متر تقريبًا، وذلك خلال أسبوع. 

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو
جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جهود مركز ومدينة الإسماعيلية  

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد، وكانت الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، بقرية عين غصين. 

 

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو
جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

الحالات التي تم إزالتها 

فيما تمثلت الحالة الثانية، في إزالة فورية لمبنى غير مكتمل البناء، من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ٨٠ متر، بقرية الحجاز، وتمثلت الحالة الثالثة في فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوي، بناء بدون ترخيص، على مساحة ٢٥٠ متر تقريبًا، بمنطقة التعاون، وكذا الحالة الرابعة والتي تمثلت في عبارة عن فك شدة خشبية لبناء بدون ترخيص، بالدور الأول علوي، على مساحة ١٠٠متر تقريبًا، بعزبة جود بقرية الضبعية. 

جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو
جانب من أعمال الإزالة الفورية، فيتو

جهود الوحدة المحلية لحي أول 

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية، لبناء بدون ترخيص، بالدور السادس، على مساحة ١٠٠ متر، بحى الأسرة. 

 

وتابعت الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة فورية لمبنى من غرفتين بدون ترخيص بالطريق الدائري. 

 

مركز ومدينة أبوصوير  

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بقريتي السبع آبار الشرقية والمنايف. 

 

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لسملات خرسانية لمنزل (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١٣٠ متر. 

 

والحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، بطول ٦٠ متر. 

 

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد. 

 

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لإقامة قواعد خرسانية، بدون ترخيص على مساحة ١٨٠ متر بقرية أم ممشاق. 

 

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لحفر أساسات، لعمل لبشة خرسانية  على مساحة ٩٠ متر بمنطقة الكوع الصحابة بقرية الوادي الأخضر.  

 

والحالة الثالثة، فكانت عبارة عن إزالة فورية والتصدى لمحاولة حفر أساسات (بناء مخالف)، على أرض زراعية، على مساحة ١٢٠ متر، بعزبة أبوعطوة بقرية ٣٠ يونية.

 

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض غير مأهول بالسكان، على مساحة ١٢٥ متر بقرية أبوعاشور، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية الوحدات المحلية بالإسماعيلية الاشغالات التعديات الوحدات المحلية أراضي الدولة

مواد متعلقة

قافلة بداية تقدم يوما ترفيهيا للعاملين بصحة الإسماعيلية (صور)

سكرتير الإسماعيلية يتابع أعمال “100 مليون صحة” بحديقة الشيخ زايد

محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الجرد ربع السنوي بالصوامع (صور)

السكرتير العام المساعد بالإسماعيلية يفتتح معرض اتحاد النقابات العمالية (صور)

الأكثر قراءة

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

منوعات

المزيد

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات برشلونة المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شبه الله شرر نار جهنم بالجمال الصفراء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية