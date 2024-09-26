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معنى أواب، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة ص

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

النبي سليمان، ذكر الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة ص، معنى كلمة أواب، كما أوضح أوجه تفسير هذه الآية الكريمة.

سورة ص الآية 30

قال تعالى: «وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ».

سورة ص الآية 30


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة ص

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: في هذه الآيات الكريمة مسألتان ذكر بعض المفسرين فيهما كلاما غير مقبول، أما المسألة الأولى فهي مسألة: عرض الخيل على سيدنا سليمان والمقصود به. وأما المسألة الثانية فهي مسألة المقصود بقوله- تعالى-: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ».. وسنسير في تفسير هذه الآيات على الرأي الذي تطمئن إلى صحته نفوسنا، ثم نذكر بعده بعض الأقوال التي قيلت في هذا الشأن، ونرد على ما يستحق الرد منه، فنقول- وبالله التوفيق.


معنى أواب

 وأضاف الشيخ طنطاوي: المخصوص بالمدح في قوله- تعالى-: «نِعْمَ الْعَبْدُ» محذوف، والمقصود به سليمان- عليه السلام-. أي: ووهبنا- بفضلنا وإحساننا- لعبدنا داود ابنه سليمان- عليهما السلام- ونعم العبد سليمان في دينه وفي خلقه وفي شكره لخالقه- تعالى-. وجملة «إنه أواب» تعليل لهذا المدح من الله- تعالى- لسليمان- عليه السلام- أي: إنه رجاع إلى ما يرضى الله- تعالى- مأخوذ من آب الرجل إلى داره، إذا رجع إليها.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

 ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

 تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

 

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