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معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

سورة النجم، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة النجم، مدى شدة قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة الإسراء والمعراج، كما بيَّن معنى كلمة قاب في الآية الكريمة.


سورة النجم الآية 9

قال تعالى: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ».

سورة النجم الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة النجم

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: صور- سبحانه- شدة قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى» والقاب: المقدار المعين، وقيل: هو ما بين وتر القوس ومقبضها.. والقوس: آلة معروفة عند العرب، يشد بها وتر من جلد، وتستعمل في الرمي بالسهام، وكان من عادة العرب في الجاهلية، أنهم إذا تحالفوا، يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون قاب إحداهما ملاصقا للآخر، حتى لكأنهما قاب واحد، ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهما واحدا، فيكون ذلك دليلا على التحالف التام والرضا الكامل... والمعنى: أن جبريل- عليه السلام- بعد أن كان بالجهة العليا من السماء، ثم قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في القرب، حتى كان على مقدار مسافة قوسين منه صلى الله عليه وسلم أو أقرب من ذلك.


معنى قاب

وأضاف الشيخ طنطاوي: قال صاحب الكشاف: قوله: قابَ قَوْسَيْنِ مقدار قوسين عربيتين، والقاب والقيب، والقاد والقيد، المقدار... وقد جاء التقدير بالقوس، والرمح، والسوط، والذراع، والباع، والخطوة والشبر... ومنه الحديث الشريف: «لقاب قوس أحدكم من الجنة، وموضع قده، خير من الدنيا وما فيها» والقد السوط... فإن قلت: كيف تقدير قوله: فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ، قلت: تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت هذه المضافات.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

وأكمل طنطاوي: و«أو» في قوله: أَوْ أَدْنى للشك، ولكن هذا الشك من جهة العباد، أي: أن الرائي إذا رأى هذا الوضع قال: هو قاب قوسين أو أقرب من ذلك، ويصح أن تكون بمعنى «بل»، قال الجمل: قوله: أَوْ أَدْنى هذه الآية كقوله: «وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» لأن المعنى: فكان- جبريل- بأحد هذين المقدارين في رأى الرائي. أي: لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك، وأدنى: أفعل تفضيل. والمفضل عليه محذوف. أي: أو أدنى من قاب قوسين، ويصح أن تكون بمعنى بل، أي: بل هو أدنى.

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