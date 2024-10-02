أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو الطماطم من12 جنيهًا إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.