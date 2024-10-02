أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء
«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:
أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء
- تراوح سعر كيلو الطماطم من12 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
- تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 11 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
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