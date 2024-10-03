هل تم إيقاف الملاكمة الأولمبية إيمان خليف مدى الحياة وسحب ألقابها؟ القصة كاملة

إيمان خليف، كشفت تقارير حقيقة ما تردد بشأن صدور قرار من منظمة الملاكمة العالمية بإيقاف إيمان خليف، الملاكمة الجزائرية، مدى الحياة، على خلفية نتائج هرمونية خضعت لها اللاعبة صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024، ومزاعم ارتفاع مستوى هرمون الذكورة.

وزعم موقع «Apost» أن الملاكمة الأولمبية إيمان خليف تلقت حظرًا مدى الحياة من ممارسة الملاكمة، وتم تجريدها من ميدالياتها واسترداد 25 مليون دولار من أموال الجائزة.

وكالة أسوشيتد برس تنفي إيقاف الملاكمة الجزائرية

ومن جانبها أكدت وكالة أسوشيتد برس أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ولا يوجد دليل على أن منظمة الملاكمة العالمية أصدرت مثل هذا البيان.

وأضافت: “حددت اللجنة الأولمبية الداخلية (IOC) موعدًا نهائيًّا في أوائل العام المقبل لهيئة حاكمة ذات مصداقية لتحل محل الرابطة الدولية للملاكمة (IBA)، وحُسِم الأمر حول هوية البطلة الجزائرية”.

كما انضم الاتحاد الجزائري للملاكمة إلى الجهود المبذولة لإنقاذ مستقبل إيمان خليف، حسبما ذكرت الوكالة.

وتعرضت البطلة الجزائرية إيمان خليف إلى اتهامات بعدم اجتياز اختبار هرموني، عندما هزمت الإيطالية أنجيلا كاريني في 46 ثانية خلال منافسات ملاكمة السيدات في أولمبياد باريس الأخير.

وفازت إيمان خليف بالميدالية الذهبية في وزن 66 كيلوجرامًا لمنافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس.

وواجهت إيمان خليف حملة واسعة من التشكيك، بسبب عدم حصولها على معيار الأهلية الجنسية من الاتحاد الدولي للملاكمة، وهو ما تسبب بحرمانها من خوض نهائي بطولة العالم خلال العام الماضي.

وحصلت إيمان خليف على موافقة رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية بأحقية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية، أكدت أن منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، قررت إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن المشاركة في بطولاتها مدى الحياة، بالإضافة إلى تجريدها من كامل الألقاب التي حققتها في مسيرتها، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وأشارت الصحيفة المغربية أن قرار إيقاف إيمان خليف عن المشاركة في البطولات صدر من منظمة الملاكمة العالمية، بسبب توصلها لتقارير جديدة حول معدلات هرمون الذكورة لديها.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن المنظمة ستكشف عن تطورات جديدة بخصوص هذا الملف في الأسابيع القادمة.

وبحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، فإن قرارها الصادم للجزائريين، يعتبر خطوة ترمي لضمان تكافؤ الفرص في رياضة الملاكمة والالتزام بمعايير الأهلية.

يذكر أنه في 15 أغسطس الماضي، أكد الاتحاد الدولي للملاكمة، بأن الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج، كانتا محور الجدل الذي دار خلال أولمبياد باريس 2024، وقد تم استُبعادهما من كأس العالم للملاكمة للسيدات لسنة 2023، بعد أن كشفت اختبارات الكروموسومات الجنسية عن عدم أهليتهما للمشاركة في المنافسة.

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ومن جانبه تواصلت فيتو من الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024، وأكد أنه حال صدور قرار من منظمة الملاكمة العالمية ضد الملاكمة الجزائرية بالايقاف وتجريدها من ألقابها لن يكون لها فرصة للاستئناف علي القرار خاصة أن قراران منظمة الملاكمة العالمية ستكون نافذه وفي هذه الحالة سيتم تصعيد صاخبة الميدالية الفضية لحصد الذهبية بأولمبياد باريس حال وجود قرار رسمي بذلك.