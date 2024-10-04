الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريب، أكلة المطاعم اصنعيها بنفسك في البيت

الكريب بفاهيتا الدجاج
الكريب بفاهيتا الدجاج

طريقة عمل الكريب، في البيت، من أشهر أكلات المطاعم، التي يقبل الجميع على تناولها، ولكن ارتفاع أسعارها أصبح يقف حائلًا دون القدرة على شراؤها، بالنسبة للكثيرين.

ولكن الحل بسيط، وهو أن تصنعي الكريب بنفسك في البيت، فهو من الوصفات سهلة التنفيذ، حتى يمكنك التوفير في ميزانية البيت بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأسر كبيرة العدد، وعشاق الكريب.

ويمكنك تعلم طريقة عمل الكريب في البيت، بكل سهولة، ويمكنك أن تصنعي منه الحادق الذي يصلح كوجذ كصنف للتحلية، حتى يمكنك التوفير في الميزانية.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكريب الحادق والحلو، وبأقل التكاليف.


طريقة عمل الكريب الحادق

يمكنك أن تصنعي الكريب الحادق كوجبة مع التنوع في الحشوات، ما بين فاهيتا الدجاج، أو الشاورما، والجمبري، وكذلك الهمبرجر.

عيش الكريب

مقادير عمل عيش الكريب الحادق:

2 كوب دقيق
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1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة خل

 

طريقة عمل الكريب الحادق:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزبدة والخل.

أضيفي الخليط السائل إلى خليط الدقيق، وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت.

اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة في المقلاة، واتركيها حتى تتكون فقاعات على سطحها.

اقلبي الكريب على الجهة الأخرى، واتركيه حتى ينضج.

قدمي الكريب الحادق مع الحشوات المفضلة لديك، مثل الجبن، أو اللحوم، أو الخضروات.

 

طريقة عمل الكريب الحلو
 

الكريب الحلو

يمكنك أن تصنعي لأسرتك الكريب الحلو، كصنف تحلية، بحشوات مثل المربى او الشوكولاتة والفواكه، مع إمكانية إضافة أي صوص تفضلينه، وأفراد أسرتك.

مقادير عمل عيش الكريب الحلو:

2 بيضة

2 كوب دقيق

2 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة عمل الكريب الحلو:

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الحليب والسكر والفانيليا والزبدة حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتشكل عجينة سائلة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة في المقلاة، واتركيها حتى تتكون فقاعات على سطحها.

اقلبي الكريب على الجهة الأخرى، واتركيه حتى ينضج.

كرري الخطوات السابقة حتى تحصلي على كمية الكريب المطلوبة.

قدمي الكريب الحلو مع الحشوات المفضلة لديك، مثل النوتيلا، أو الشوكولاتة، أو الفواكه، أو الآيس كريم.

 

نصائح لضمان نجاح الكريب

للحصول على عجينة الكريب المثالية، يجب أن تكون سائلة بما يكفي لتغطي قاع المقلاة عند سكبها، ولكن ليس سائلة جدًا حتى تتسرب من المقلاة.

إذا كانت العجينة سميكة جدًا، أضيفي الحليب تدريجيًا حتى تصل إلى القوام المطلوب.

إذا كانت العجينة سائلة جدًا، أضيفي الدقيق تدريجيًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يجب أن تكون المقلاة ساخنة عند سكب العجينة، ولكن ليس ساخنة جدًا حتى لا تحترق العجينة.

يجب قلب الكريب على الجهة الأخرى عندما يبدأ سطحه العلوي بالنضج وتتكون فقاعات عليه.

يمكن تقديم الكريب مع مجموعة متنوعة من الحشوات، مثل الحشوات الحلوة مثل النوتيلا، أو الشوكولاتة، أو الفواكه، أو الآيس كريم، أو الحشوات الحادقة مثل الجبن، أو اللحوم، أو الخضروات.

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