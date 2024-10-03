طريقة عمل القراقيش، مخبوزات خفيفة ومناسبة للإفطار

طريقة عمل القراقيش، القرارقيش من المخبوزات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم عادة كوجبة خفيفة على الإفطار.

وطريقة عمل القرارقيش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل القرارقيش.

مكونات عمل القرارقيش:

4 كوب دقيق

1 كوب لبن سائل

2 ملعقة كبيره لبن بودر

2 ملعقة كبيرة سمن

كوب إلا ربع زيت أو نستبدل كميه الزيت بالسمن حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة كركم

رشة ملح

كيس بيكينج بودر

مكعب خميرة بيرة يمكن استبدلاها بخميرة فورية

ماء للعجن

طريقة عمل القرارقيش:

نضيف على الدقيق اللبن البودر والكركم والسكر والبكينج بودر ورشة الملح ونقلبهم معا.

ثم نضيف اللبن السائل ونعجن، وعندما يختلط الدقيق باللبن نضيف السمن ونزيد ماء حسب حاجة العجين.

وبعد أن تختمر توضع في صينية مدهونة سمن بعد تقطيعها أو زيت على أي شكل مفضل.

ونتركها تختمر مرة أخرى لمدة دقائق.

يجب أن يكون الفرن جاهز مسبقا علي حرارة ١٨٠.

وبعد اختمار القراقيش توضع في الفرن علي نار متوسطة لمدة قليلة.

ثم نخرجها ونقطعها وتدخل الفرن حتي تتحمص مثل بسكويت اليانسون حسب الرغبة.

ثم تقدم بعدها بجانب الشاى كوجبة خفيفة على وجبتى الإفطار أو العشاء.

القراقيش، فيتو

ولعمل القرص الطرية

مكونات عمل القُرَص الطرية:

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري).

سمسم للتزيين (اختياري).

طريقة عمل القُرَص الطرية:

في وعاء صغير، قومي بخلط الخميرة مع قليل من السكر وكوب من الحليب الدافئ.

اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح.

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق والملح والسكر.

أضيفي الزبدة (أو السمن) وافركيها بأطراف الأصابع حتى يصبح الخليط مثل فتات الخبز.

أضيفي البيضة والفانيليا (إن وُجدت) وخليط الخميرة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بعجن العجينة لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ومرنة.

إذا كانت العجينة جافة جدًا، يمكن إضافة قليل من الحليب.

وإذا كانت رطبة جدًا، يمكن إضافة القليل من الدقيق.

غطي الوعاء بمنشفة نظيفة واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة.

قومي بتسطيح كل كرة باستخدام يديك حتى تصبح على شكل قرص دائري.

رشي قليلًا من السمسم على الوجه إذا رغبتِ.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الأقراص على صينية مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة.

اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تتحمر الأقراص من الأسفل وتكتسب لونًا ذهبيًا من الأعلى.

بعد أن تخرج الأقراص من الفرن، اتركيها لتبرد قليلًا ثم قدميها مع الشاي أو القهوة.

هذه الطريقة ستمنحك قرص طرية لذيذة يمكنك الاستمتاع بها مع عائلتك وأصدقائك.

تقدم القرص الطرية على الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة بجانب الشاى أو اللبن الحليب وأيضا يمكن أن يقدم بجانب الجبن حسب الرغبة فهى ذات مذاق مميز ولا يقاوم.