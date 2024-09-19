أفضل مشروبات يمكن تقديمها لأطفال المدارس قبل النوم، يعد الاهتمام بنوعية الطعام والشراب الذي يتناوله الأطفال، خاصة قبل النوم، من الأمور الضرورية لضمان نموهم الصحي، والذهن المستقر.

ولأن الأطفال في سن المدرسة يواجهون الكثير من التحديات اليومية التي تتطلب منهم التركيز والنشاط، مع ضرورة أن يقترن بنوم مريح وعميق، فلابد من الاهتمام بتقديم مشروبات صحية تساعد على تحسين جودة نوم الأطفال وتحقيق الراحة لهم.

أفضل مشروبات للأطفال قبل النوم

وتستعرض الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أفضل المشروبات التي يمكن تقديمها لأطفال المدارس قبل النوم وأهم فوائدها:

النوم الهاديء





الحليب الدافئ

يعتبر الحليب الدافئ واحدًا من أكثر المشروبات شهرة وتوصية لتقديمه للأطفال قبل النوم. يحتوي الحليب على مادة "التريبتوفان"، وهي حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج "السيروتونين" و"الميلاتونين"، وهما هرمونان يسهمان في تنظيم النوم وتحسين جودته.

فوائد الحليب:

- تعزيز النوم الهادئ: التريبتوفان الموجود في الحليب يعمل على تحسين نوعية النوم.

- غني بالكالسيوم: الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الضروري لبناء وتقوية العظام.

- تعزيز الشعور بالاسترخاء: الحرارة الدافئة للحليب تساعد الأطفال على الشعور بالراحة والاسترخاء.



شاي البابونج (الكاموميل)

شاي البابونج هو مشروب عشبي طبيعي معروف بخصائصه المهدئة، وهو من الخيارات الجيدة للأطفال الذين يجدون صعوبة في الاسترخاء قبل النوم.

فوائد شاي البابونج:

- مهدئ طبيعي: البابونج يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر.

- تحسين جودة النوم: يمكن أن يساعد في تحفيز الشعور بالنعاس وتحسين نوم الطفل.

- مفيد للهضم: يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي، وهو مفيد للأطفال الذين يعانون من مشاكل الهضم.

حليب اللوز

حليب اللوز هو بديل ممتاز للحليب التقليدي، خاصة للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب. وهو مشروب غني بالعناصر الغذائية وله فوائد تساعد على تحسين النوم.

فوائد حليب اللوز:

- غني بالمغنيسيوم: المغنيسيوم هو عنصر مهم لتحسين النوم والاسترخاء.

- مفيد للجهاز العصبي: المغنيسيوم الموجود في حليب اللوز يعمل على تهدئة الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

- غني بالفيتامينات: يحتوي حليب اللوز على فيتامينات مثل فيتامين E الضروري لصحة الجلد والمناعة.

شاي النعناع

يُعد شاي النعناع من المشروبات التي لها تأثير مهدئ ومنعش، وهو مشروب آمن للأطفال ولا يحتوي على الكافيين، مما يجعله خيارًا جيدًا قبل النوم.

فوائد شاي النعناع:

- تحسين التنفس: يساعد شاي النعناع في تهدئة الجهاز التنفسي، مما يجعله مفيدًا للأطفال الذين يعانون من انسداد الأنف.

- مهدئ طبيعي: يساهم في تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.

- مفيد للهضم: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخات أو الآلام البطنية.

مشروبات عشبية مفيدة

مشروب العسل بالماء الدافئ

يعتبر العسل الطبيعي من أفضل المحليات الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، ويمكن إذابة ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ لتقديمه للأطفال قبل النوم.

فوائد مشروب العسل بالماء الدافئ:

- تحسين جودة النوم: العسل يحفز إنتاج السيروتونين الذي يتحول إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

- تقوية المناعة: العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة.

- مفيد للجهاز التنفسي: يساعد على تهدئة الحلق ويخفف من الكحة الليلية.

الكركم بالحليب (المعروف باللاتيه الذهبي)

مشروب الكركم بالحليب هو مشروب غني بالمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، ويعتبر من المشروبات المفيدة التي يمكن تقديمها للأطفال.

فوائد مشروب الكركم بالحليب:

- تعزيز المناعة: الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يعزز صحة الجهاز المناعي.

- تحسين نوعية النوم: الكركم يعمل على تهدئة الالتهابات في الجسم مما يساعد على نوم مريح.

- دعم صحة العظام: مع إضافة الحليب، يصبح المشروب غنيًا بالكالسيوم وفيتامين D الضروري لصحة العظام.