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دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

التفكير، فيتو
التفكير، فيتو

حذرت دراسة علمية نشرت مؤخرا، من اتخاذ الإنسان قرارات قبل النوم، مطالبة البشر بتأجيل البت فى المشكلات لما بعد الاستيقاط لما تحمله تلك الفترة من اليوم من مخاطر تؤثر على طبيعة القرارات المتخذة.

دراسة حديثة تحذر من اتخاذ القرارات قبل النوم

الدراسة المشار لها نُشرت في مجلة "علم النفس التجريبي"، اختبرت تأثير النوم على الحكم من خلال تجربة تتعلق ببيع صناديق تحتوي على أغراض مختلفة القيمة.

 

وفي التجربة، عرض الباحثون على المشاركين صناديق افتراضية تحتوي على أغراض، بعضها ثمين وبعضها عادي، وكان على المشاركين اختيار الصناديق التي يرغبون في بيعها. كانت الصناديق كلها متساوية في القيمة الإجمالية، ولكن ترتيب الأغراض داخل الصناديق كان مختلفًا.

النوم يساهم فى إعادة تنظيم المعلومات بالدماغ

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين اتخذوا قراراتهم فورًا، مالوا إلى تفضيل الصناديق التي تحتوي على الأشياء الثمينة في الأعلى، وأعطوا هذه الصناديق قيمة أعلى من الواقع.

وأشارت الدراسة إلى أن النوم يساعد في إعادة تنظيم المعلومات في الدماغ، ما يجعل القرارات أكثر توازنًا وعقلانية، خاصة في الأمور ذات الأهمية طويلة المدى. ونصح الباحثون بالتريث، قبل اتخاذ القرارات المهمة، مثل العلاقات الاجتماعية أو التوظيف.

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