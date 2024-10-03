أخبار الحوادث اليوم: النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ عن فتوى إباحة سرقة الكهرباء.. تطور جديد في جريمة قتل أب لابنته وتقطيع جثتها أشلاء.. وتأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تطور جديد في جريمة قتل أب لابنته وتقطيع جثتها أشلاء وتقديمها وليمة للكلاب



تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة كهربائي متهم بقتل طفلته وتقطيع جثتها وإلقائها بالقمامة بمنطقة بولاق الدكرور يوم 14 أكتوبر الجاري.

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كهربائي لمحكمة الجنائية بتهمة قتل ابنته "آية"، وتقطيع جثتها لأكثر من ٦ قطع، ثم التخلص منها في القمامة، بسبب شكه في سلوكها، وذلك في منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

إحالة المتهمين بقتل نجل سفير داخل فيلته في الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة أول وثاني الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إحالة المتهمين في قضية مقتل نجل السفير بأحد الكومبوندات بالشيخ زايد لسرقته، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة المجني عليه عمدا وسرقة متعلقات من فيلته.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بقتل نجل سفير سابق، ارتكبا الواقعة نظرا لسابقة معرفتهما بإقامة المجني عليه بمفرده، فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين صعدا لسطح العقار محل سكن أحدهما، وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكن المجني عليه، واعتديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه باستخدام -سكين- كانت بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه حتى وفاته.

الاستماع لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة لعدم إجادته السباحة أثناء نزهة مع أصدقائه.

وبالفحص تبين غرق طالب أثناء نزهة رفقة أصدقائه وقيامهم بالسباحة في نهر النيل، فجرف التيار المتوفى، ولعدم إجادته السباحة فارق الحياة غرقا.

تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر بتهمة تعاطي المخدرات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج لجلسة اليوم الثالث من الدور الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

19 نوفمبر، استئناف صاحب عقار على سجنه 15 سنة في قتل شاب بالمرج

حددت محكمة جنايات مستانف شمال القاهرة بالعباسية 19 نوفمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من صاحب عقارعلي حكم سجنه 15 سنة، في قتل شاب في منطقة المرج بسبب الخلاف حول تركيب لافتة على محل.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، وأكد المتهم أن المجني عليه استأجر منه محلا بالعقار ملكه لفتحه كوافير منذ ٤ أشهر، وأضاف المتهم أن المجني عليه بدأ في عمل توضيبات بالمحل ومنها وضع لافتة كبيرة أعلى المحل، وهو الأمر الذي استاء منه السكان وتعددت شكواهم مطالبين بأن يتم رفع هذه اللافتة.

الفتوى والتشريع: لا يجوز التعيين في وظيفة مدرس جامعة إلا بوجوده داخل الجمهورية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى تضمنت نص قانون الجامعات فى المادة (77) على أنه لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، إلا إذا كان موجودًا داخل الجمهورية.

مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحه

وفى المادة (192) على أنه مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها، (أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ عن فتوى إباحة سرقة الكهرباء

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أنهى 4 أشخاص حياة شاب كان على علاقة بفتاة من أهليهم، فقاموا باستدراجه لمنزلهم وتعذيبه وقتلوه.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال شهود العيان بالواقعة.