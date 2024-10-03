الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

الفتوى والتشريع: لا يجوز التعيين في وظيفة مدرس جامعة إلا بوجوده داخل الجمهورية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى تضمنت نص قانون الجامعات فى المادة (77) على أنه لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، إلا إذا كان موجودًا داخل الجمهورية.

مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحه

وفى المادة (192) على أنه مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها، (أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.

جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

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