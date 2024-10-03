الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ عن فتوى إباحة سرقة الكهرباء

النائب العام, فيتو
النائب العام, فيتو

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة. 

 

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك. 

 

وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.


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النائب العام إباحة السرقة وزارة الكهرباء

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