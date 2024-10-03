مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

أنهى 4 أشخاص حياة شاب كان على علاقة بفتاة من أهليهم، فقاموا باستدراجه لمنزلهم وتعذيبه وقتلوه.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال شهود العيان بالواقعة.

مصرع شاب على يد أهل فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية بالقليوبية

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد أ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، أربعة أشخاص هم أهلية فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية وتقدم للزواج منها ولكنهما رفضوا.



كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم لمنزلهم وقاموا بقتله ووضعه داخل سجادة، جرى ضبط الجناة الثلاثة وجار ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.