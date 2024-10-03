الاستماع لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة لعدم إجادته السباحة أثناء نزهة مع أصدقائه.

وبالفحص تبين غرق طالب أثناء نزهة رفقة أصدقائه وقيامهم بالسباحة في نهر النيل، فجرف التيار المتوفى، ولعدم إجادته السباحة فارق الحياة غرقا.

غرق طالب في العجوزة

تلقى الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.