362.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 362.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,929 مليون ورقة منفذة على 625 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 275.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,177 مليون ورقة منفذة على 557 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.61 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.39 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.