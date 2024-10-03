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اجتماع موسع لقيادات مديرية الصحة في الإسكندرية

اجتماع موسع لقيادات
اجتماع موسع لقيادات مديرية الصحة في الإسكندرية

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية والدكتورة هناء عبد الرحيم  مدير عام الرعاية الاساسية والشئون الوقائية والدكتورة منى عز الدين مدير الرعاية الأساسية ومديري عموم المناطق الطبية وإدارة برج العرب الطبية ومديري الرعاية الاساسية ومديري وحدات التطوير.

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يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الاساسية وتنمية الأسرة

وذلك بهدف تحسين الأداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

حيث تم مناقشة الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية، والإنجازات والتحديات التي تواجه المنشآت الطبية، والحلول المقترحة والإجراءات التصحيحية وكيفية تحسين جودة الخدمات والعمل على رفع مستوى أداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية 

 

 وبدء تفعيل العمل ببطاقة الأداء المتوازن BSC في تقييم وحدات الرعاية الأولية، كما تم التأكيد على أهمية الإعلان الجيد عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية عن طريق وضع لافتات بأماكن واضحة للمواطنين وعن طريق ندوات فرق التثقيف الصحى وذلك لتشجيع المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة.

كما تم التوجيه بالإشراف على استيفاء الملف الطبي لكل مواطن ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات بجميع منشآت الرعاية الأولية وكذلك متابعة سير العمل بمبادرات الصحة العامة والتيسير على المواطنين فيما يخص صرف الدواء وحوكمة صرف الألبان الصناعية للأطفال المستحقين.  

كما تم التأكيد على الالتزام بالمرور الدوري على منشآت الرعاية الأولية ومتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة ومتابعة الانضباط الإداري وتفعيل جهاز البصمة بكافة منشآت الرعاية الأولية على مستوى المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة غادة ندا ضرورة التزام كافة وحدات الرعاية الأولية بمعايير جودة تقديم الخدمات الطبية والحرص على رضاء المنتفعين.

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صحة الاسكندرية مديربة الصحة

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