جواو فيليكس يقود تشكيل تشيلسي أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره جينت البلجيكي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي أمام جينت

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:"

موعد مباراة تشيلسي وجينت

تقام مباراة تشيلسي وجنت في مستهل دوري المؤتمر الأوروبي في العاشرة من مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وجينت

من المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي وجينت على قناة beIN Sports HD 9.

نظام دوري المؤتمر الأوروبي الجديد

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري المؤتمر إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 6 مباريات (3 على أرضه ومثلها خارج أرضه).

أكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.