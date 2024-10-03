الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بايدن يكشف حقيقة ضربة الخميس الإسرائيلية ضد إيران

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لا شيء سيحدث اليوم الخميس، بشأن رد إسرائيل على إيران، وجاء ذلك عقب تسريبات إعلامية حول توجيه الاحتلال ضربة انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية.

بايدن ينفي توجيه ضربة إسرائيلية اليوم الخميس ضد إيران

وتابع بايدن، في سياق نفيه لتنفيذ ضربة إسرائيلية اليوم الخميس تستهدف مواقع بالداخل الإيراني، نحن لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام بل نقدم لها المشورة.

الرئيس الأمريكي يعبر عن معارضته استهداف النووي الإيراني 

ويوم أمس الأربعاء، عبر الرئيس الأمريكي عن رفضه لخطة إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا رفضه ورفض كامل مجموعة السبع لهذا الأمر.

وشرع الإعلام العبري منذ تنفيذ الضربة الصاروخية الإيرانية، لنشر تسريبات حول خطة الرد الإسرائيلي، وذهبت التقارير إلى استهداف المفاعلات النووية والسدود ومصافى النفط.

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