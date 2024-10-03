الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وول ستريت: جيش الاحتلال لا يعتزم تحويل التوغل في لبنان إلى حرب برية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان".

جيش الاحتلال لا يعتزم تحويل التوغل في لبنان إلى حرب برية

وزعم  المسؤولون الإسرائيليون، أن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على لبنان هو التوصل لوقف إطلاق النار يشمل انسحاب حزب الله ونزع سلاحه.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله تفجيرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.

txt

الجيش اللبناني: استشهاد أحد العسكريين في قصف إسرائيلي على بنت جبيل

txt

الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صافرات الإنذار في أفيفيم ويرؤون بالجليل الأعلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان حزب الله لواء جولاني جيش الاحتلال

مواد متعلقة

واشنطن بوست: مقتل مواطن أمريكي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بينهم اليد اليمنى للسنوار، جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 قيادات بـ حماس في غزة (صور)

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم على برشلونة (18-15) في الشوط الأول

منوعات

المزيد

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.. ميسي يضيف البطولة رقم 46 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية