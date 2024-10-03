وول ستريت: جيش الاحتلال لا يعتزم تحويل التوغل في لبنان إلى حرب برية

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان".

جيش الاحتلال لا يعتزم تحويل التوغل في لبنان إلى حرب برية

وزعم المسؤولون الإسرائيليون، أن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على لبنان هو التوصل لوقف إطلاق النار يشمل انسحاب حزب الله ونزع سلاحه.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله تفجيرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.

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